Глава кабмина Нагорного Карабаха назвал поведение международного сообщества неприемлемым

Глава кабмина Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян назвал поведение международного сообщества «неприемлемым», передает портал SHAMSHYAN.

Говоря об азербайджанской диверсионной операции 5 марта, в результате которой были убиты трое сотрудников паспортно-визового управления МВД, Нерсисян назвал ее «террористической».

«Отныне единственный путь — сражаться до конца в своей семье, на своей земле. Это должны осознавать и Азербайджан, и международные акторы, занимающиеся урегулированием азербайджано-карабахского конфликта», — добавил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Брисем Рекфеем заявил, что действия военных Азербайджана, которые привели к гибели трех полицейских в Нагорном Карабахе, являются актом терроризма. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Отмечается, что премьер-министр обратил внимание Рекфея на совершение диверсии военными Азербайджана 5 марта в Нагорном Карабахе.