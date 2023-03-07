Сенатор Карасин обвинил Запад в желании подчинить себе ситуацию в Молдавии

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что проблемой для Молдавии является желание Евросоюза и Украины получить контроль над страной, а не болтовня западных СМИ о «намерениях России» дестабилизировать ситуацию в республике. В своем Telegram-канале он отметил, что опасения возникают и относительно непризнанного Приднестровья.

«Ужасно надоела навязчивая болтовня в западных СМИ по поводу намерений России дестабилизировать ситуацию в Молдове <…> реальные проблемы Молдовы надо искать в социально-экономической сфере и намерениях Евросоюза, да и Украины получить контроль над Кишиневом и сломить дух Приднестровской Молдавской республики. А ведь были времена диалога между двумя берегами Днестра и международно-признанный формат «5+2», который способствовал нахождению приемлемых решений», — написал Карасин.

Как указал сенатор, переговоры в этом формате по Приднестровью оказались «сметены» на фоне желания западных государства подчинить ситуацию в Молдавии. Он также добавил, что Запад хочет иметь полный контроль без каких-либо нюансов.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Молдавии пора сделать выбор между Россией и Европой.