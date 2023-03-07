Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сенатор Карасин обвинил Запад в желании подчинить себе ситуацию в Молдавии

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что проблемой для Молдавии является желание Евросоюза и Украины получить контроль над страной, а не болтовня западных СМИ о «намерениях России» дестабилизировать ситуацию в республике. В своем Telegram-канале он отметил, что опасения возникают и относительно непризнанного Приднестровья.

«Ужасно надоела навязчивая болтовня в западных СМИ по поводу намерений России дестабилизировать ситуацию в Молдове <…> реальные проблемы Молдовы надо искать в социально-экономической сфере и намерениях Евросоюза, да и Украины получить контроль над Кишиневом и сломить дух Приднестровской Молдавской республики. А ведь были времена диалога между двумя берегами Днестра и международно-признанный формат «5+2», который способствовал нахождению приемлемых решений», — написал Карасин.

Как указал сенатор, переговоры в этом формате по Приднестровью оказались «сметены» на фоне желания западных государства подчинить ситуацию в Молдавии. Он также добавил, что Запад хочет иметь полный контроль без каких-либо нюансов.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Молдавии пора сделать выбор между Россией и Европой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть