Премьер Грузии назвал позорной резолюцию ЕП в поддержку Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили раскритиковал резолюцию Европарламента по состоянию бывшего президента страны Михаила Саакашвили, находящегося в заключении на родине, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, евродепутаты закрыли глаза на преступления опального грузинского политика.

«Они прямо сказали нам, что этот человек, Михаил Саакашвили, их агент, их прислужник. Их не интересует мнение грузинского народа и то, что этот господин унижал, убивал людей и терроризировал бизнес», — отметил Гарибашвили.

Как указал премьер Грузии, он считает резолюцию ЕП по Саакашвили «позорной» для грузинской стороны.

Саакашвили вернулся на родину в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования.

Ранее сообщалось, что Саакашвили заявил о потере веса почти в два раза и повреждении мозга во время заключения.