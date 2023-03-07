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Песков: кризисом на Украине управляет «видимая рука» США

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление китайского МИД о том, что кризисом на Украине управляет «невидимая рука».

«Здесь, наверное, мы можем не согласиться с китайскими товарищами. Это шутка, знаете в чем? Это рука видимая, это рука США. Вашингтон не хочет завершения войны, а делает все для ее продолжения. Это и есть видимая рука», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что невидимые силы пытаются в собственных геополитических целях затянуть конфликт на Украине.

В прошлом месяце Министерство иностранных дел Китая представило позицию по мирному урегулированию на Украине. План по разрешению украинского кризиса состоит из 12 пунктов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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