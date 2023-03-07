Песков заявил об отсутствии предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге позицию китайских властей по ситуации на Украине.

Он отметил, что вполне естественно, что такая большая и авторитетная страна, как Китай, имеет свой голос в проблемах, стоящих на повестке дня, в том числе по происходящему на Украине.

«Мы с большим вниманием относимся к соображениям из Пекина, но сейчас, вы знаете, что спецоперация продолжается, предпосылок для перехода в мирное русло нет. РФ добивается выполнения задач и целей путем дальнейшего проведения СВО», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что Москва и Пекин находятся в постоянном контакте на различных уровнях, и главы двух государств поддерживают достаточно плотный и доверительный диалог.

Ранее в этот день глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что конфликт на Украине «подошел к критическому моменту». По его мнению, «либо огонь прекратится, восстановится мир», либо масло будет подлито в огонь» и украинский конфликт «усугубится, ситуация выйдет из-под контроля».