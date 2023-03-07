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Лукашенко заявил о задержании причастных к попытке подрыва российского самолета А-50

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу заявил о задержании сотрудника украинских спецслужб и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Об этом сообщает «БелТА».

Лукашенко рассказал, что задержанный является россиянином с украинским паспортом. В 2014 году мужчину завербовали украинские спецслужбы.

«Родился в Кривом Роге, жил в Крыму ... Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», — поделился белорусский президент.

Ранее ряд изданий опубликовали сообщения о том, что беспилотники, якобы запущенные с территории Черниговской и Киевской областей Украины, совершили атаку на военный аэродром Мачулищи под Минском. Впоследствии белорусское телевидение показало видеозапись с исправным А-50, а близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что российский самолет сопроводил борт белорусского президента во время возвращения из Китая.

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