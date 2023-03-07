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Хинштейн предложил ввести наказание до 7 лет за нарушение требований защищенности объектов

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в Госдуме разработали законопроект об уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, правительство и Верховный суд законопроект уже поддержали. Теперь его планируют внести на рассмотрение в Госдуму.

«Если нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от ₽1 млн) — наказание составит до 3 лет лишения свободы», — пояснил Хинштейн.

Он добавил, что в соответствии с проектом то же деяние, приведшее к смерти человека, будет караться пятью годами лишения свободы. Смерть двух и более лиц повлечет до 7 лет лишения свободы.

Ранее Хинштейн говорил, что Россия не будет терпеть клевету в свой адрес.

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