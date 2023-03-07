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Заседание глав МИД стран – членов НАТО пройдет в Брюсселе 4–5 апреля

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Yves Herman/Pool/Reuters

Заседание министров иностранных дел стран – членов НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 4 и 5 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что встречу возглавит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Какие темы будут фигурировать на встрече, не сообщается.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаыф Шольц отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с американским президентом Джо Байденом. По данным ТАСС, политики обсудят на встрече ситуацию на Украине, предстоящий саммит НАТО, а также вызовы со стороны Китая. Беседа Шольца и Байдена политиков будет проходить за закрытыми дверями на фоне сообщений о дебатах ФРГ и США по танковому вопросу.

Позднее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин 7 марта прибыл с необъявленным визитом в Ирак, «чтобы подтвердить стратегическое партнерство США и Ирака».

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