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Кабулов заявил, что Москва одобрила увеличение штата посольства Афганистана в России

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Российские власти предоставили разрешение на увеличение штата посольства Афганистана в России, информировал специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел Замир Кабулов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Ташкенте во вторник, 7 марта, провели первое заседание специальных представителей стран – соседей Афганистана. В мероприятии участвовали представители Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркмении.

«Мы разрешили увеличить штат посольства [Афганистана]», — уточнил Кабулов.

По словам спецпредставителя президента России по Афганистану, речь об увеличении с одного до трех сотрудников дипведомства.

Ранее РФ подписала меморандум о развитии угольной теплоэнергетики в Афганистане. Производители труб из РФ также готовы подключиться к строительству афганского участка газопровода из Туркмении в Пакистан и Индию.

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