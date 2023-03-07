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Лукашенко заявил, что на планете все держится на бескорыстной материнской любви

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Markus Schreiber/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил госнаграды самым успешным женщинам республики, сообщается на сайте белорусского лидера. В пресс-службе главы государства отметили, что мероприятие состоялось накануне Международного женского дня во дворце Независимости.

«Трудно придумать более подходящее по духу и по смыслу мероприятие для Года мира и созидания, чем наша сегодняшняя совместная церемония. По доброй традиции в эти первые весенние дни мы чествуем самых успешных женщин страны <…> именно на бескорыстной материнской любви, больших женских сердцах, их неиссякаемой энергии все и держится на нашей планете», — заявил Лукашенко.

Помимо белорусских женщин, президент Белоруссии также вручил награды «самым мужественным воинам» — офицерам и генералам республики. По его словам, они тоже вписываются в концепцию Года мира и созидания, поскольку защищают спокойную жизнь граждан государства.

«В такие времена, как нынешние, люди начинают понимать истинную цену, казалось бы, простых вещей - мира, порядка и спокойствия», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал Белоруссию «чернобыльской республикой».

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