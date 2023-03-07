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Евросовет ищет консультантов для работы с молодежью на Украине

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Global Look Press

Евросовет объявил о планах нанять консультантов для реализации проекта в области молодежной политики на Украине, передает RT со ссылкой на тендерную документацию. Уточняется, что специалисты займутся учебными мероприятиями, а также разработкой и проведением исследований, опросов и анализа в данной сфере.

«В целях поддержки внедрения проекта Совет Европы ищет не более десяти исполнителей с наличием опыта в области молодежной политики, работы с молодежью, обеспечения социальной сплоченности и инклюзивности в молодежной сфере», — говорится в тексте документа.

Сообщается также, что бюджет на работу консультантов не должен превышать €55 тыс. Ранее стало известно, что проект будет реализован в рамках плана действий на Украине на 2023–2026 годы.

До этого сообщалось, что Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству намерен заключить контракт, направленный на продвижение реформ правосудия в Грузии. Объем финансирования составит €4 млн.

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