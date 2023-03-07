В Крыму посчитали фантазией планы Украины по изоляции полуострова

Украинские планы в отношении Крыма сравнимы с пересказом американского фильма, считает глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости. Так он отреагировал на слова полковника ВСУ Петра Черника о том, что украинская сторона рассматривает возможность осуществления «блокады» данного российского региона.

«Дела у Украины совсем плохи <...> Раньше генералы изливали в информационное пространство свои фантазии по поводу парадов в Севастополе и катания на танках по Красной площади, а теперь полковники пересказывают нам содержание одного из эпизодов «Звездных войн», — отметил Константинов.

Как указал председатель парламента Крыма, различные украинские чиновники и военные не первый год выдвигают те или иных планы по полуострову. Он также добавил, что в итоге все эти действия не реализуются, но все же местным властям стоит сохранять бдительность.

Информация о том, что Черник рассказал о возможной «блокаде» Крыма появилась еще 6 марта. По словам полковника ВСУ, этот вариант рассматривается со стороны украинского руководства. Как отмечал Черник, это якобы не самая сложная задача для украинских военных и в целом речь идет об «истощении» полуострова.

Ранее в Госдуме заявили, что обещание «вернуть» Крым является важным элементом военной пропаганды украинского режима, но у Киева нет реальных возможностей для его реализации.