США еще не готовы к эпохе противостояния «великих держав», к противостоянию с Россией и Китаем. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В статье говорится, что в настоящий момент США производят не достаточно вооружений и боеприпасов, чтобы вступить в конфликт с другими мировыми игроками. Несмотря на то, что в Вашингтоне начинают понимать, что наступает новый этап борьбы великих держав, из-за некоторых обстоятельств американские власти не в состоянии быстро реагировать на новые условия. Среди этих обстоятельств называются противоречия в США, различные оценки угрозы со стороны КНР, отвлечение внимания на текущие проблемы.

Кроме того, за десятилетия борьбы с террористами на Ближнем Востоке снизилось производство подводных лодок, которые требуются для противостояния с Китаем, а также ракет. Штабные учения продемонстрировали, что в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня запаса американских ракет большой дальности хватит на неделю. США также отстали от РФ и КНР в разработке сверхзвуковых вооружений, привлекательность военной службы снизилась, указано в публикации WSJ.

Газета также отмечает, что в случае обострения международной обстановки США придется вести боевые действия на два фронта — против Китая и России. Одним из театров боевых действий может стать Арктика.

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что власти CША ведут неприемлемую международную политику, злоупотребляя силой и пренебрегая нормами международного права.