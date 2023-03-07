Постпред РФ при ЕС заявил о «конфронтационной» позиции союза

И.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что предпосылки для назначения нового постоянного представителя России при Евросоюзе не сформированы из-за конфронтационной позиции союза. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, ЕС должен прекратить «оголтелую конфронтацию» и начать разговаривать с РФ «на языке дипломатии, а не войны».

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ввести санкции против Китая в случае получения подтверждения о поставках им вооружений России.

Как ранее заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали, в Еврокомиссии надеются, что КНР не будет поставлять оружие России.

По ее словам, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ясно донес до главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, члена Политбюро Ван И послание о том, что Пекин не должен продавать или предоставлять оружие Москве.