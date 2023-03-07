Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол Британии Броннерт прибыла во Владивосток

Посол Британии Дебора Броннерт прибыла во Владивосток, чтобы посетить кладбище с чехословаками

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт 7 марта прилетела во Владивосток. Об этом сообщает ГТРК «Владивосток».

Отмечается, что дипломат прибыла в столицу Приморского края, чтобы осмотреть его и посетить кладбище.

Как сообщает издание «Город В», Броннерт планирует посетить могилы чехословацких легионеров на Морском кладбище Владивостока.

В представительстве Министерства иностранных дел во Владивостоке заявили РИА Новости, что официальных встреч британского посла с властями не запланировано.

Дебора Броннерт назначена послом Великобритании в России в мае 2019 года, вступила в должность в январе 2020 года.

В ноябре прошлого года сообщалось, что послу Великобритании в России Деборе Броннерт указали на недопустимость враждебных провокаций в отношении РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть