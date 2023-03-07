Постпред РФ: ЕС теперь сосредоточится на соблюдении принятых санкций

И.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Евросоюз теперь сосредоточится на контроле за соблюдением санкций против России. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Очевидно, что теперь санкционный раж переориентируется еще и на контроль за соблюдением ранее принятых рестрикций и борьбу с их обходом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ввести санкции против Китая в случае получения подтверждения о поставках им вооружений России.

Как ранее заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали, в Еврокомиссии надеются, что КНР не будет поставлять оружие России.

По ее словам, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ясно донес до главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, члена Политбюро Ван И послание о том, что Пекин не должен продавать или предоставлять оружие Москве.