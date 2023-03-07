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МИД КНР: Китай считает тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США

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Chiang Ying-ying/AP

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что власти Китая считают тайваньский вопрос красной линией, поэтому США не должны пытаться как-то вмешиваться в его урегулирование. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в ходе ежегодных сессий главного совещательного и законодательного органа страны, которые на текущей неделе проходят в Пекине, передает ТАСС.

Как указал министр, данный вопрос «затрагивает самую суть ключевых интересов» Китая. По его словам, это «красная линия» в отношениях между Пекином и Вашингтоном, которую нельзя «пересекать».

«Причина, по которой мы обсуждаем вопрос Тайваня с американской стороной, — мы требуем от нее не вмешиваться во внутреннюю политику Китая», — сказал дипломат.

Цинь Ган также заявил, что Центральное правительство КНР будет и дальше содействовать мирному воссоединению материковой части страны с Тайванем. Он отметил, что жители материкового Китая и этого острова являются «кровными братьями».

«Мы продолжим прилагать усилия для мирного объединения родины, проявлять для этого максимально добрую волю», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти КНР намерены в 2023 году «решительно бороться» против независимости Тайваня.

Тайваньский вопрос остается открытым с 1949 года, когда на материке была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а правившая до того в стране партия Гоминьдан сбежала на Тайвань. Пекин настаивает на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. В 2022 году ситуация в регионе обострилась из-за визитов американских делегаций на Тайвань.

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