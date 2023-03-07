Глава МИД КНР Цинь Ган: отношения Москвы и Пекина не угрожают другим странам

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что отношения между Россией и Китаем не представляют угрозы для других стран. С таким заявлением он выступил на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент), передает РИА Новости.

По словам министра, отношения Москвы и Пекина «характеризуются неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации и не направлены против третьих сторон».

Он отметил, что российско-китайские отношения «не представляют угрозы ни для одного» государства, «а также не терпят вмешательства и провокаций третьих сторон».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг увидел угрозу для стран Запада в сотрудничестве Китая и России.

По его словам, отказ Пекина обсуждать спецоперацию России на Украине стал главным свидетельством начала сотрудничества двух стран. Столтенберг указал, что между КНР и РФ расширяется экономическое сотрудничество. Кроме того, Китай не осудил спецоперацию России на Украине, добавил он.