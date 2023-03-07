Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД КНР Цинь Ган: отношения Москвы и Пекина не угрожают другим странам

close
100%
AP

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что отношения между Россией и Китаем не представляют угрозы для других стран. С таким заявлением он выступил на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент), передает РИА Новости.

По словам министра, отношения Москвы и Пекина «характеризуются неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации и не направлены против третьих сторон».

Он отметил, что российско-китайские отношения «не представляют угрозы ни для одного» государства, «а также не терпят вмешательства и провокаций третьих сторон».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг увидел угрозу для стран Запада в сотрудничестве Китая и России.

По его словам, отказ Пекина обсуждать спецоперацию России на Украине стал главным свидетельством начала сотрудничества двух стран. Столтенберг указал, что между КНР и РФ расширяется экономическое сотрудничество. Кроме того, Китай не осудил спецоперацию России на Украине, добавил он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть