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В Чили началась работа над новым вариантом Конституции

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Esteban Felix/AP

Экспертная комиссия по подготовке проекта новой Конституции Чили приступила к работе 6 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный сайт, посвященный процессу.

«6 марта стало историческим днем в связи с началом конституционного процесса 2023, цель которого заключается в предоставлении Чили нового основного закона», — указывается на официальном ресурсе.

В комиссию входят 24 эксперта, 12 из низ выбраны чилийскими депутатами, еще 12 — сенаторами. Они должны вместе сделать предварительный проект конституции. Потом документ будет дорабатывать учредительное собрание

Его члены будут избраны на выборах 7 мая.

Сам же референдум по одобрении нового текста конституции населением южноамериканской страны планируется провести 17 декабря.

Отмечается, что ранее уже проходил референдум по новой Конституции. Граждане Чили не поддержали документ.

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