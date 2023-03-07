МИД Китая: «невидимая рука» пытается в геополитических целях затянуть конфликт на Украине

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что невидимые силы пытаются в собственных геополитических целях затянуть конфликт на Украине. Соответствующее заявление он сделал на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент), передает РИА Новости.

Министр выразил сожаление, что «усилия по содействию примирению и продвижению переговоров неоднократно срывались». По его словам, «создается впечатление», что есть «невидимая рука», которая «способствует затягиванию и эскалации» украинского конфликта, пытаясь использовать этот кризис «для реализации своих геополитических замыслов».

В прошлом месяце Министерство иностранных дел Китая представило позицию по мирному урегулированию на Украине. План по разрешению украинского кризиса состоит из 12 пунктов.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.