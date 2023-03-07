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Премьер Канады Трюдо назначит спецпредставителя для борьбы с иностранным вмешательством

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Stephanie Lecocq/Pool via Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что собирается назначить специального независимого докладчика, который будет давать правительству рекомендации по борьбе с потенциальным иностранным вмешательством в дела государства, передает ТАСС.

«Я объявляю, что назначу независимого специального докладчика, у которого будут большие полномочия и который будет давать экспертные рекомендации по борьбе с [иностранным] вмешательством и по укреплению нашей демократии», — сказал Трюдо.

Он уточнил, что объявит имя этого человека «в ближайшие дни». Новый чиновник будет также выявлять слабые места в канадской государственной системе.

По словам премьера, решение о введении новой должности было спровоцировано недавними сообщениями о вмешательстве Китая в канадские выборы 2019 и 2021 годов, а также вмешательстве других государств, как России и Ирана, во внутренние дела Канады.

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что предположение о вмешательстве Пекина в выборы в Канаде является абсолютным вымыслом.

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