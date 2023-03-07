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Глава МИД КНР: под руководством Си Цзиньпина и Путина связи Китая и РФ будут укрепляться

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Alexander Zemlianichenko/AP

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламента) заявил, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина отношения Пекина и Москвы продолжат подниматься на новые высоты. Слова главы МИД передает ТАСС.

По словам главы внешнеполитического ведомства, лидеры двух стран поддерживают тесные контакты, а их общение выступает компасом российско-китайских отношений.

«Под их стратегическим руководством наши отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества, вступающие в новую эпоху, продолжат подниматься на новые высоты», — сказал министр.

Также в ходе своего выступления Цинь Ган назвал отношения Пекина и Москвы залогом глобального стратегического баланса. Также он объявил, что Китай будет проводить независимую внешнюю политику на фоне глобальных изменений.

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