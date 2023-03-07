МИД КНР: Китай будет проводить независимую внешнюю политику на фоне глобальных изменений

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что власти Китая будут придерживаться независимой политики в условиях крупных изменений на международной арене. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в ходе ежегодных сессий главного совещательного и законодательного органов страны, которые на этой неделе проходят в Пекине, передает ТАСС.

По словам министра, в мире происходят «крупные изменения, аналогов которым не было за последнее столетие».

«В таких условиях Китай будет проводить мирную независимую внешнюю политику, придерживаться взаимовыгодной стратегии», — сказал он.

Дипломат также указал, что КНР всегда будет содействовать поддержанию мира на всей планете, содействовать сохранению существующего международного порядка.

Ранее постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун заявил, что Пекин не будет слепо следовать позиции других стран по вопросу Украины. Он отметил, что у Китая как крупного государства есть собственная независимая внешняя политика.

До этого глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР Ван И назвал борьбу с гегемонией США главным успехом и задачей китайской дипломатии.