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Байден пошутил про перенесенную им операцию: врачи смотрели, есть ли в голове мозг

Президент Байден рассказал про перенесенную операцию с целью проверки наличия у него мозга

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Tom Brenner/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал о перенесенной им в прошлом операции, которая спасла ему жизнь, передает РИА Новости.

Американские СМИ сообщали о связанной с аневризмой операции у главы США, когда тот был сенатором в 1988 году.

Американский лидер рассказал, что находился в поездке несколько дней, где у него начались «ужасные» головные боли. В итоге выяснилось, что у него аневризма, но из-за плохой погоды он не мог попасть в больницу даже специальным авиабортом. Доставить его в больницу удалось при помощи представителей пожарной службы.

«Диагнозом стал… Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг», — пошутил президент.

Он добавил, что девятичасовая операция «спасла ему жизнь».

В январе CNN писал, что жена президента США Джо Байдена Джилл перенесла хирургическую операцию по удалению злокачественных кожных новообразований для лечения рака кожи.

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