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В США рассказали, к чему приведет проявление слабости страны на Украине

WP: КНР займет место мирового лидера в случае проявления слабости США на Украине

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Бывший директор Белого дома по написанию речей Марк Тиссен заявил, что Китай следит за действиями США на Украине и в случае проявления Соединенными Штатами слабости сможет занять место мирового лидера. Об этом сообщает Washington Post.

По мнению Тиссена, председатель КНР Си Цзиньпин смотрит на это «прямо».

«Если он увидит, что США уходят и демонстрируют отсутствие политической воли, то я думаю, что это просто подтвердило бы то, что говорилось в течение 10 лет», — сказал он.

По словам экс-директора Белого дома по написанию речей, речь идет о том, что Соединенные Штаты являются «слабеющей державой».

«Китай захочет заменить их в качестве мирового лидера», — считает Тиссен.

Он также указал, что Вашингтон будет и дальше помогать Киеву, чтобы заставить Си Цзиньпина пересмотреть собственные взгляды в отношении возможного вторжения на Тайвань.

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР Ван И назвал борьбу с гегемонией США главным успехом и задачей китайской дипломатии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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