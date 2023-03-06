В Госдепе заявили об ожидании от Ирана конкретных мер по выполнению заявления с МАГАТЭ

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил во время брифинга, что США ожидают от Ирана конкретных шагов по выполнению совместного заявления этой страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что Иран выйдет на конкретные меры в соответствии с совместным заявлением. <…> Иран должен сотрудничать с МАГАТЭ полностью и без промедлений», — сказал он.

По словам Прайса, Соединенные Штаты в ближайшие недели ожидают дополнительный доклад агентства о действиях, которые предприняла иранская сторона.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ему удалось добиться улучшения диалога с властями Ирана. Глава агентства также подтвердил готовность Ирана установить камеры и другое оборудование для мониторинга ядерных объектов.

До этого Гросси во время визита в Тегеран заявил, что соглашение, которого намерены достичь агентство и Иран, окажет важное воздействие на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Также отмечалось, что Иран готов предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к остановившемуся расследованию по частицам урана, которые были обнаружены на незаявленных объектах страны.