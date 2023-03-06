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Глава пресс-службы Госдепа Прайс: США не обсуждают с Ираном возвращение к ядерной сделке

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Wikipedia

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил в ходе брифинга, что США не ведут с Ираном обсуждения возможности восстановления ядерной сделки. Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал слова официального представителя иранского МИД Насера Канани Чафи об обмене двумя странами посланиями по данному вопросу через посредников.

«Возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий не стоит в нашей повестке, и ситуация обстоит таким образом уже какое-то время. В нашей повестке — репрессии властей Ирана против собственного народа, поставки беспилотников России и удерживаемые в Иране американские граждане», — указал Прайс.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что движения в вопросе возобновления переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе сейчас нет.

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