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Госдеп: продолжение ДСНВ после 2026 года возможно при возвращении России к его исполнению

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Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что разговор о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) после 2026 года будет состоятелен только при условии возвращения России к его исполнению. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США хотели бы сосредоточить усилия на возвращении России к исполнению ДСНВ «до того, как говорить, что произойдет в 2026 году и о потенциально новом договоре».

По словам Прайса, Россия может вернуться к исполнению договора, разрешив инспекции.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что возврат РФ к участию в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений возможен, если США откажутся от цели стратегически превзойти Россию.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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