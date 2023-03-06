ООН: генсек Гутерриш следит за выдачей виз прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке

Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил во время брифинга, что генеральный секретарь следит за выдачей американских виз дипломатам, которые прибывают в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Генсек и его юридические советники весьма сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства исполнялись и все делегации, у которых есть дела в ООН в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть», — отметил представитель генсека.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация надеется на решение «с принимающей стороной» проблемы, связанной с выдачей американских виз российским дипломатам.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя российской делегации Ирину Тяжлову сообщало, что США вновь отказали в выдаче виз ряду делегатов РФ, которые планировали участвовать в работе группы по информационным технологиям в штаб-квартире ООН. Она заявила, что США в очередной раз «безосновательно, в вызывающей форме» отказали в выдаче виз членам российской межведомственной делегации.