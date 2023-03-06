Оппозиция обнародовала имя единого кандидата на выборах в Турции 14 мая

Лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу объявлен единым кандидатом от оппозиционного «Народного альянса» на всеобщих выборах в Турции, запланированных на 14 мая, он будет оппонировать кандидату «Республиканского альянса», действующему президенту страны Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, Кылычдароглу в качестве кандидата представил председатель партии «Счастье» Темель Карамоллаоглу.

Агентство подчеркивает, что перед оглашением кандидата от оппозиционной партии на пост президента Турции произошел конфликт внутри альянса. Он возник из-за того, что пять партий предлагали кандидатуру Кылычдароглу, а «Хорошая партия» намеревалась обсудить кандидатуры мэров Стамбула и Анкары.

Ранее по данным опроса ORC стало известно, что партия справедливости и развития (ПСР), основанная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, теряет популярность в преддверии выборов. В настоящее время политическую силу лидера государства поддерживают 29,1% турок, что на 1,1% ниже январских показателей ПСР.