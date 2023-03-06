В ООН надеются, что проблема выдачи виз США дипломатам РФ решится с принимающей стороной

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация надеется на решение «с принимающей стороной» проблемы, связанной с выдачей американских виз российским дипломатам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это проблема. И мы надеемся, что она будет решена с принимающей стороной», — сказал он.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя российской делегации Ирину Тяжлову сообщало, что США вновь отказали в выдаче виз ряду делегатов РФ, которые планировали участвовать в работе группы по информационным технологиям в штаб-квартире ООН. Она заявила, что США в очередной раз «безосновательно, в вызывающей форме» отказали в выдаче виз членам российской межведомственной делегации. Дипломат напомнила, что такой же шаг ранее предпринимали и в отношении главы российской делегации.

Россия считает это решение грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН.