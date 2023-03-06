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Представитель ЕК Виганд исключил расследование терактов на «Северных потоках» в Гааге

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Swedish Coast Guard/Reuters

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил во время брифинга в Брюсселе, что в рамках создаваемого в Гааге «Международного центра преследования за преступление агрессии против Украины» не будут расследоваться теракты на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста, добавив, что расследованием терактов на трубопроводах должны заниматься национальные власти.

Ранее бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тренкан заявил, что Запад замалчивает итоги расследования по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По его словам, тот факт, что газопроводы принадлежат российской компании, свидетельствует о том, что их взрывы были невыгодны для России.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2».

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