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Зеленский подписал ряд указов о кадровых изменениях в СБУ

Зеленский уволил замглавы СБУ Якушева

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько указов о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины (СБУ), в том числе уволил Александра Якушева с должности замглавы ведомства. Об этом говорится на сайте украинского лидера.

Согласно опубликованным документам, главой СБУ в Сумской области вместо Эдуарда Федорова назначен Олег Красношапка, а Департамент охраны гостайны и лицензирования ведомства возглавит Олег Храмов вместо Игоря Носко.

Кроме того, как следует из указов, начальник Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александр Провотворов и глава СБУ в Запорожской области Борис Безрукий также были сняты со своих должностей.

Ранее президент Украины ввел в состав ставки главнокомандующего первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка.

В феврале Зеленский ввел в состав ставки главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко.

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