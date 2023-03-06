FT: опасаясь гнева Китая, встречу конгрессмена Маккарти и президента Тайваня перенесли в США

Спикер палаты представителей американского конгресса, республиканец Кевин Маккарти встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь не в Тайбэе, а в Калифорнии, чтобы избежать гнева китайских властей, пишет The Financial Times со ссылкой на высокопоставленного тайваньского чиновника.

«Он [Маккарти] и Цай договорились встретиться в Калифорнии, чтобы избежать демонстрации силы Народно-освободительной армией, аналогичной той, которую Китай продемонстрировал при визите тогдашнего спикера конгресса Нэнси Пелоси, посетившей Тайвань в августе [прошлого года]», — говорится в статье.

Цай Инвэнь намерена посетить Калифорнию и Нью-Йорк в начале апреля в рамках поездки по Центральной Америке. Она также приняла приглашение выступить в библиотеке Рейгана в Южной Калифорнии, уточняет издание.

В офисе Маккарти от комментариев отказались. Президентский фонд и институт Рональда Рейгана подтвердил направление Цай Инвэнь приглашения.

В январе Пентагон сообщал, что готовит визит спикера палаты представителей США Кевина Маккарти на Тайвань.