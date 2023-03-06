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Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что не считает переговоры по ЗАЭС зашедшими в тупик

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Anna Voitenko/Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не считает зашедшими в тупик переговоры по Запорожской АЭС. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

Гросси признал, что к компромиссу прийти сложно, однако при этом задался вопросом, что будет, «если глава МАГАТЭ поднимет руки вверх и скажет, что больше ничего не может сделать». Он выразил уверенность, что сторонам удастся прийти к соглашению.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что ситуация вокруг станции остается серьезной, поэтому его долг — продолжать свою работу.

Ранее Рафаэль Гросси выступил с призывом о скорейшем создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он также сообщил, что по просьбе украинских властей эксперты МАГАТЭ будут постоянно присутствовать не только на Запорожской АЭС, но и еще на четырех атомных электростанциях: Южно-Украинской, Хмельницкой, Ровенской и Чернобыльской.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также говорил о том, что вопрос по статусу Запорожской АЭС закрыт и предприятие является собственностью России.

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