Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинское правительство решило готовиться к конфликту с Россией после встречи президента страны Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года. Об этом он сказал в эфире «24 телеканала», передает РИА Новости.

«Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели», — заявил Данилов.

По его словам, аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины начал подготовку к соответствующим процессам после декабря 2019 года, когда Зеленский посетил Париж, где впервые встретился с Путиным.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявлял РИА Новости, что Соединенные Штаты вели подготовку к конфликту на Украине последние 10 лет, поэтому американские военные корпорации не позволят президенту США, кем бы он ни был, быстро его завершить.

Ранее Алексей Данилов говорил о том, что Киев изменит стратегию по «возращению» Крыма под контроль Украины.