На Украине на 10 лет хотят запретить представителям запрещенных партий избираться депутатами, сообщает Klymenko Time.

Согласно документу, предлагается лишить права быть избранными народными депутатами, депутатами местных советов или сельскими, поселковыми и городскими главами членов запрещенных партий.

Такое ограничение предлагается ввести на 10 лет после отмены действия на Украине военного положения.

Ранее восьмой апелляционный административный суд (ААС) Украины сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о запрете деятельности в стране Партии регионов, фактически прекратившей деятельность после отстранения от власти бывшего украинского президента Виктора Януковича в 2014 году.

По информации пресс-службы суда, он обязал передать все имущество, средства и другие активы партии в собственность государства.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, являющихся членами запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».