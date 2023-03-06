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На Украине на 10 лет хотят запретить членам запрещенных партий избираться депутатами

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РИА «Новости»

На Украине на 10 лет хотят запретить представителям запрещенных партий избираться депутатами, сообщает Klymenko Time.

Согласно документу, предлагается лишить права быть избранными народными депутатами, депутатами местных советов или сельскими, поселковыми и городскими главами членов запрещенных партий.

Такое ограничение предлагается ввести на 10 лет после отмены действия на Украине военного положения.

Ранее восьмой апелляционный административный суд (ААС) Украины сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о запрете деятельности в стране Партии регионов, фактически прекратившей деятельность после отстранения от власти бывшего украинского президента Виктора Януковича в 2014 году.

По информации пресс-службы суда, он обязал передать все имущество, средства и другие активы партии в собственность государства.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, являющихся членами запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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