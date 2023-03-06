Замминистра Богданов сообщил о подготовке встречи глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов заявил о подготовке встречи глав внешнеполитических ведомств России, Турции, Сирии, Ирана находится. Об этом сообщает ТАСС.

«Работаем, мы над этим работаем», — заявил Богданов.

Таким образом он ответил на вопрос агентства о дате и месте предстоящей четырехсторонней встречи.

Ранее замглавы Богданов заявил, что в Москве рассчитывают добиться того, чтобы в Анкаре отказались от широкомасштабной военной турецкой операции на территории, контролируемой курдами, в Сирии. Богданов также занимает пост специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

Заявление стало ответом на вопрос об усилиях России, Турции, Сирии и Ирана по нормализации отношений между Сирийской арабской республикой и Турецкой республикой.

До этого спецпредставитель президента России Лаврентьев намекнул, что активизация деятельности курдов против Ирана и сирийских курдов против Турции координируется Западом.