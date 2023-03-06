Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал укрепление связей с исламскими странами приоритетом внешней политики России. Его слова на встрече Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» передает ТАСС.

В своей речи дипломат подчеркнул, что Россия является крупнейшей евразийской державой, которая поддерживает добрые, честные и взаимоуважительные отношения со странами исламского мира.

«Их дальнейшее укрепление в числе неизменных приоритетов отечественной внешней политики», — констатировал Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что Россия вместе с друзьями из мусульманских стран выступает за формирование более справедливого и демократического, опирающегося на принципы Устава ООН многополярного мироустройства, а также отвергает «ультралиберальные ценности», которые, по его словам, агрессивно навязывает Запад.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Уточнялось, что обе стороны позитивно оценили уровень и динамику развития российско-иранских отношений.