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FT: Китай подталкивает гонконгскую элиту к отказу от западных паспортов

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Aly Song/Reuters

Пекин потребовал от политиков Гонконга, которые баллотируются во Всекитайское народное собрание (парламент), отказаться от паспортов западных стран. Об этом сообщает Financial Times.

Издание подчеркивает, что один из парламентариев с британским паспортом не смог переизбраться на новый срок. Подобными действиями китайское правительство хочет искоренить иностранное влияние, отмечает FT.

Ранее в Китае заявили о необходимости проводить политику по обеспечению национальной безопасности так, чтобы быть готовыми к наихудшему сценарию. Об этом сообщается в докладе правительства, который опубликован на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

Уточняется, что Пекину необходимо быть готовым к любому, даже самому худшему сценарию и вместе с тем заниматься решением как поверхностных, так и глубинных проблем.

До этого стало известно, что число заявок на получение «золотых паспортов» в Гренаде выросло в четыре раза после того, как в июне островное государство сняло запрет на подачу заявлений для россиян. 

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