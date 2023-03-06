FT: Китай подталкивает гонконгскую элиту к отказу от западных паспортов

Пекин потребовал от политиков Гонконга, которые баллотируются во Всекитайское народное собрание (парламент), отказаться от паспортов западных стран. Об этом сообщает Financial Times.

Издание подчеркивает, что один из парламентариев с британским паспортом не смог переизбраться на новый срок. Подобными действиями китайское правительство хочет искоренить иностранное влияние, отмечает FT.

Ранее в Китае заявили о необходимости проводить политику по обеспечению национальной безопасности так, чтобы быть готовыми к наихудшему сценарию. Об этом сообщается в докладе правительства, который опубликован на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

Уточняется, что Пекину необходимо быть готовым к любому, даже самому худшему сценарию и вместе с тем заниматься решением как поверхностных, так и глубинных проблем.

До этого стало известно, что число заявок на получение «золотых паспортов» в Гренаде выросло в четыре раза после того, как в июне островное государство сняло запрет на подачу заявлений для россиян.