Захарова: РФ обеспокоена напряженностью в Нагорном Карабахе, призывает стороны к сдержанности

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова утверждает, что Москва серьезно обеспокоена обострением напряженности в Нагорном Карабахе и призывает стороны к сдержанности. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в последние дни наблюдались неоднократные нарушения режима прекращения огня, а 5 марта произошел вооруженный инцидент, который повлек человеческие жертвы с армянской и азербайджанской сторон.

«Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации», — говорится в заявлении Захаровой.

Она подчеркнула, что российская сторона «подтверждает необходимость неукоснительного соблюдения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта».

Ранее специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил, что инцидент в Нагорном Карабахе, который произошел в воскресенье, 5 марта, говорит о необходимости продвижения переговоров между Баку и Ереваном.