Сийярто заявил, что прямые переговоры между РФ и США помогут решить конфликт на Украине

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, — в кабмине уверены в том, что прямые переговоры между Россией и США помогут в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил в ходе выступления в парламенте, его цитирует ТАСС.

«Мы приветствовали бы прямые переговоры между США и Россией по Украине», — сказал Сийярто.

В ходе выступления он напомнил, что 2 марта глава МИД РФ Сергей Лавров провел короткую беседу с американским коллегой Энтони Блинкеном во время совещания руководителей внешнеполитических ведомств «Большой двадцатки».

«Было бы хорошо, если бы у них было больше времени для разговора. За те несколько минут, которыми они располагали, обсудить пути к прочному урегулированию было достаточно сложно», — добавил Сийятро.

Ранее венгерский дипломат заявил, что ряд евродепутатов относится к поставкам оружия Украине как к соревнованию с США, забывая при этом, что Европа, а не США, ощущает на себе негативные последствия конфликта. По мнению Сийятро, Европа и трансатлантическое пространство находятся в состоянии военного психоза.