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Глава МИД Венгрии Сийярто предостерег Европу от соревнования с США в поставках оружия ВСУ

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Global Look Press

Руководитель Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ряд евродепутатов относится к поставкам оружия Украине как к соревнованию с США, забывая при этом, что Европа, а не США, ощущает на себе негативные последствия конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, Европа и трансатлантическое пространство находятся в военном психозе. Министр отметил, что для него является шоком то, что депутат в Брюсселе обсуждают то, кто даст украинской стороне больше оружие США или Европа, а также воспринимают это как соревнование.

«Прежде всего, конечно, абсолютно нелогично вступать в соревнование с первой мировой супердержавой в чем бы то ни было в сфере поставок оружия», — заявил Сийярто.

Он отметил, что бюрократы забывают, что конфликт происходит в Европе, а не на территории Соединенных Штатов, именно поэтому ЕС ощущает на себе «непосредственно все его негативные последствия».

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует подключить страны, которые не входят в союз, к закупкам оружия и боеприпасов для Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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