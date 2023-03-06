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МИД РФ выразил «серьезную» озабоченность из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе

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Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона выражает «серьезную» озабоченность в связи с обострением напряженности в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в ее комментарии на сайте министерства.

«Выражаем серьезную озабоченность обострением напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта. Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня», — сказано в сообщении, где также уточняется, что 5 марта на данной территории возник вооруженный «инцидент», который привел к жертвам со стороны Армении и Азербайджана.

Ранее специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил, что инцидент в Нагорном Карабахе, который произошел в воскресенье, 5 марта, говорит о необходимости продвижения переговоров между Баку и Ереваном.

До этого Минобороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых в результате боевого столкновения 5 марта в Нагорном Карабахе.

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