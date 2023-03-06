Грузинские оппозиционные партии готовят крупный митинг против закона об иноагентах

Представители оппозиционных партий в Грузии готовят в ближайшие дни крупный митинг против внесенного в парламент законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщила журналистам оппозиционный депутат Саломе Самадашвили, передает РИА Новости.

В понедельник, 6 марта, митинг проходит у здания парламента.

«Лишь совместными силами мы сможем добиться единой цели. Мы планируем широкомасштабную акцию в ближайшие дни, сегодня пройдут консультации, и дата будет известна. Прошу присоединиться всех, кого заботит будущее страны», — сказала Самадашвили.

К участникам акции присоединились студенты, они написали на здании парламента слово «революция». Оппозиционеры заявили, что будут «физически сопротивляться принятию закона» об иноагентах.

Ранее сообщалось, что грузинские депутаты устроили драку в парламенте на фоне обсуждения закона об иноагентах.

В конце февраля в Госдепе США заявили, что принятие закона об агентах иностранного влияния в Грузии может отдалить Тбилиси от интеграции в евро-атлантическое сообщество.