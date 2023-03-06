Представитель Левой партии ФРГ ван Акен предложил ввести в Донбасс миротворцев ООН

Представитель Левой партии Германии Ян ван Акен высказал мнение, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта невозможны без Китая, а также предложил ввести на территорию Донбасса миротворцев ООН. Его слова передает газета Bild.

Ван Акен задался вопросом, почему канцлер Германии Олаф Шольц не посетил Пекин на протяжении восьми месяцев, «хотя все знают, что без Китая не будет переговоров».

«Я считаю, что лучшей моделью будет мандат ООН (на введение миротворцев в Донбасс. — «Газета.Ru») и в конечном итоге референдум», — заявил представитель Левой партии ФРГ.

По мнению, Яна ван Акена, выполнение китайскими военными мандата ООН, действующего в течение нескольких лет, стало бы серьезной гарантией безопасности для Украины.

Ранее глава Левой партии Германии в бундестаге Дитмар Барч говорил о том, что ФРГ необходимо приложить усилия для создания единой европейской инициативы по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, и федеральный канцлер Германии, и ряд других политиков стараются вести диалог с Москвой, однако этого недостаточно.