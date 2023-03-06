В Госдуме оценили рекламу Louis Vuitton с литерой V

Известные модные бренды поддерживают Россию, заявил в беседе с Life депутат Госдумы Сергей Колунов, комментируя новую рекламу Louis Vuitton с литерой V. Он отметил, что мода и искусство всегда отражают мнение большинства.

«Если рекламная кампания напрямую ассоциируется с Россией, это значит только одно: первый, как говорится, пошел. Интрига в том, что первый — еще и первый в мировом рейтинге списка «Форбс». А дальше — больше. Мир моды ожидает пророссийский бунт. Как говорится, спасибо за поддержку», — сказал Колунов.

Он также выразил уверенность, что Россия не скучает по ушедшим брендам, а наоборот, «они сами хотят вернуться на российский рынок, так как понимают, что в нашей стране их ждут мир и стабильность».

Накануне французский дом моды Louis Vuitton опубликовал промо-ролик показа новой коллекции, чем вызвал бурную реакцию интернет-пользователей. На кадрах виден большой флаг, выполненный в трех цветах — белом, синем и красном. На полотне напечатана черная латинская буква V — узнаваемый инициал дизайнера. Этот же символ наносят на военную технику и другие объекты в знак поддержки специальной военной операции РФ на Украине.