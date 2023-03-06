Daily Telegraph: Британия и Германия намерены показать России силу и единство НАТО

Великобритания и Германия намерены показать России свою мощь, патрулируя военно-воздушными силами воздушное пространство Эстонии. Об этом пишет Daily Telegraph со ссылкой на на заявление командующего 140-м экспедиционным авиакрылом Британии Скотта Макколла.

Отмечается, что британские ВВС выполнят миссию с германскими Бундеслюфтваффе в рамках НАТО, охраняя небо над Эстонией. В статье указано, что такой шаг должен показать России «силу союзников по НАТО».

На территорию Эстонии направят около 300 военных из состава 140-го экспедиционного авиационного крыла Соединенного Королевства. По прибытии на эстонскую территорию британские летчики начнут патрулировать воздушное пространства республики совместно с пилотами из ФРГ на самолетах Typhoon.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце февраля сообщалось, что британская армия провела в Эстонии двухнедельные учения «Зимний лагерь», в которых участвовали 30 основных боевых танков (ОБТ) Challenger 2 из Великобритании, танковая эскадрилья Leopard 2 из Дании, а также сухопутные силы из Франции и Эстонии.