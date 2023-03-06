CNN: на фоне украинского конфликта США стало легче давить на Китай

На фоне украинского конфликта США стало легче давить на Китай, отмечает телеканал CNN.

По данным телеканала, отказ Китая осудить российскую сторону в конфликте на Украине привел к нарастающей изоляции Пекина «на собственном заднем дворе». Канал также выразил опасения, что Китай может однажды поступить с Тайванем так же, как Россия поступила с Украиной».

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга заявила, что США путем раскручивания теории о «ядерной угрозе» со стороны Китая ищет предлог для расширения своего ядерного арсенала, что делает Вашингтон главным источником «ядерной угрозы» в мире.

По ее словам, Китай относительно ядерной политики всегда занимал взвешенную и ответственную позицию. КНР не стремится применить ядерное оружие первой, а также придерживается оборонительной ядерной стратегии.