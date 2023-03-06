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Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Раиси

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно сообщению пресс-службы официальной резиденции российского лидера, обе стороны позитивно оценили уровень и динамику развития российско-иранских отношений. Кроме того, Путин и Раиси обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов, а также условились о поддержании дальнейших контактов.

1 марта иранский посол в Москве Казем Джалали заявлял, что глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан планирует посетить Россию в марте. Дипломат также отметил, что на сегодняшний день Тегеран и Москва находятся «в золотом периоде развития отношений».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

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